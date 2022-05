Scoprire la Bulgaria, mostra fotografica a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Scoprire il fascino della cultura della Bulgaria promuovendone gli scambi culturali con l'Italia.

E' quanto si propone di realizzare la mostra fotografica 'Città bulgare, antichità che vive', realizzata dall'Istituto Nazionale di Cultura Bulgara presso il Ministero degli Affari Esteri e promossa dal Consolato Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, inaugurata oggi nei locali della Biblioteca Civica Villa Amoretti di Torino.

"In Bulgaria il 24 maggio costituisce la giornata dedicata alla Festa Nazionale dell'istruzione, della cultura bulgara e della scrittura slava, ed è dedicata ai Santi Cirillo e Metodio, ossia coloro che hanno creato l'alfabeto cirillico", ricorda la Console generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, Tanya Dimitrova, presente all'inaugurazione della mostra, svolta in collaborazione con le Relazioni internazionali della Città di Torino e aperta fino all'11 giugno. Il Console onorario della Repubblica di Bulgaria per il Piemonte, Gianni Maria Stornello, ha ribadito l'importanza dell'attività svolta dai due Santi, affermando che "grazie a loro la Bulgaria assunse un ruolo centrale nella cultura slava e in epoca medioevale questa lingua risultò la terza tra quelle 'classiche' in Europa, dando così lustro al Paese".

E' intervenuta anche la Direttrice dell'Istituto Nazionale di Cultura presso il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria, Snejana Yoveva-Dimitrova, che, illustrando le finalità e le caratteristiche della Mostra, ha sottolineato il fatto che "contiene anche immagini di monumenti storici che fanno parte del patrimonio culturale dell'Unesco". L'evento resterà aperto al pubblico sino al prossimo 11 giugno. (ANSA).