Musica: Sonic Park Stupinigi, Nick Mason aprirà festival

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Nick Mason, mitico batterista dei Pink Floyd, aprirà il 26 giugno la quarta edizione del Sonic Park, il festival allestito nel parco secolare della Palazzina di Caccia di Stupinigi, capolavoro barocco alle porte di Torino e Patrimonio dell'Umanità Unesco.

Il cartellone, in tutto 10 serate per 11 concerti, dal 26 giugno al 20 luglio, è stato presentato oggi nel parco, in videocollegamento con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio che ha confermato il futuro piano di rilancio della Palazzina con 20 milioni di fondi europei e il sostegno al Sonic Park, divenuto uno dei più ricchi festival nazionali. "Un cartellone straordinario - hanno sottolineato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e gli organizzatori, Fabio e Alessio Boasi di Reverse Agency - per rispondere al bisogno del pubblico di ritorno alla normalità e ai grandi live" Dopo Mason, sul palco della Palazzina con una superband insieme a Dom Beckem, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris, ci saranno altri artisti di grandissimo richiamo come Elisa il 30 giugno, Zucchero Fornaciari il 2 luglio, reduce dal grande successo nel Regno Unito per il World Wild Tour e i 14 concerti all'Arena di Verona dal 25 aprile all'11 maggio, Achille Lauro il 3 luglio, i Liftiba il 9 luglio, Marracash il 12 luglio con il suo 'Persone Tour', Irama il 16 luglio. E, ancora, Lp, cantautrice multiplatino, che porterà a Stupingi un doppio concerto il 17 e il 19 luglio, il primo per recuperare il concerto perso nel 2020, causa pandemia, il grande rocker americano Ben Harper già atteso l'anno scorso ma impossibilitato a partecipare sempre per via del Covid.

Il 20 luglio, infine, una festa per i giovanissimi, con due beniamini sul palco, Mara Sattei e Carl Brave. (ANSA).