Microplastiche in acque Po, al via seconda fase analisi

Presentato questa mattina a Chivasso il progetto "Manta River project 2", ideato per la ricerca capillare della presenza di microplastiche nelle acque del Po. Il progetto ha lo scopo di identificare e classificare le microplastiche in modo da individuarne la provenienza. Questa seconda fase dell'analisi, che durerà fino ad aprile 2023, sarà decisiva per validare i dati già ottenuti con il primo studio che si è concluso nel 2020.

Per le analisi saranno utilizzati strumenti ancora più precisi in grado di raccogliere le microplastiche. L'area di campionamento è stata estesa a Chivasso e ad Isola Sant'Antonio (Alessandria) all'interno del Parco Naturale del Po piemontese.

Confermate le altre stazioni: Isola Serafini (Piacenza-Cremona); Boretto (Reggio Emilia); Pontelagoscuro (Ferrara); Po di Goro (Delta del Po). Partecipano al progetto l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, l'Università La Sapienza di Roma, l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia Emilia-Romagna, la Struttura Oceanografica Daphne, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese.

