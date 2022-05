Lavazza: impegno a 360 gradi per la sostenibilità

(ANSA) - PARIGI, 25 MAG - "Cento per cento energia elettrica da fonte rinnovabile per gli impianti italiani, francese, canadese e inglese, 65% del packaging del Gruppo già riciclabile e 95% degli scarti industriali recuperati": il vicepresidente di Lavazza, Giuseppe Lavazza, a Parigi come ogni anno per la sponsorizzazione del Roland-Garros, ha presentato alla stampa gli ultimi risultati del gruppo in termini di sostenibilità ambientale. Tra l'altro, il gruppo torinese ha avviato 32 progetti di sviluppo sostenibile in 20 paesi per oltre 136.000 beneficiari attraverso la Fondazione Lavazza.

Dal 2004, con la nascita di questa fondazione, l'azienda piemontese ha iniziato a strutturare il suo impegno nel coniugare sostenibilità sociale, ambientale ed economica, partendo dal supporto alle comunità produttrici di caffè, attraverso progetti misurabili di cui oggi beneficiano oltre 136.000 coltivatori di caffè in 20 Paesi e 3 continenti. Questi programmi realizzati attraverso la collaborazione con i diversi attori del territorio si pongono l'obiettivo di migliorare la resa produttiva e la qualità del caffè, promuovendo allo stesso tempo l'imprenditorialità dei produttori e il miglioramento delle loro condizioni di vita, al contempo valorizzando il lavoro delle donne e coinvolgendo le nuove generazioni. (ANSA).