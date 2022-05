Arte: 'I Maestri Serie Oro' di Flavio Favelli alla Gam

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - E' in mostra da domani al 6 novembre, nelle sale della Wunderkammer della Gam di Torino, l'originale opera di Flavio Favelli, 'I Maestri Serie Oro', il progetto vincitore dell'avviso pubblico Pac2020 - Piano per l'Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Un'unica opera composta dai 278 fascicoli monografici della nota serie 'I Maestri del Colore' della Fratelli Fabbri Editori, uscita nelle edicole italiane tra il 1963 e il 1967. Un fenomeno culturale che rivoluzionò il mercato editoriale negli anni del boom economico. "I fascicoli - spiega Elena Volpato, curatrice della mostra - rappresentarono per molte famiglie italiane un oggetto simbolico, una dichiarazione di appartenenza a una fascia sociale in crescita, in cerca di cultura e di benessere".

Favelli ha lavorato su ciascuna delle iconiche ed eleganti copertine, utilizzando una o più cartine dorate dei Ferrero Rocher per nascondere le presenze umane "per renderli impenetrabili, quasi sacri, storici, simbolici".

"Volevo raccontare un pezzo della nostra storia - spiega Favelli - giocando con la perfezione di quelle copertine, riproponendole attraverso l' inquietudine estetica contemporanea, ma cercando di mantenerne l'autentica sincerità".

L'opera I Maestri Serie Oro, "che entra a far parte delle collezioni del museo - conclude Volpato - rappresenta un nuovo sviluppo del lavoro di Favelli che negli ultimi anni ha più volte indagato il tema dell'oro, un materiale ambito, un Eldorado, un bagliore di cui ammantarsi in una società che sta cercando il suo futuro". (ANSA).