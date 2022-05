Torino: presidenti di Circoscrizioni a Palazzo Madama

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Una cornice aulica per la riunione dei presidenti di Circoscrizione della Città di Torino. Su iniziativa dell'assessore al Decentramento, Francesco Tresso, l'incontro si svolge per la prima volta a Palazzo Madama, diretto da Giovanni Carlo Federico Villa, "per far conoscere ai presidenti il loro patrimonio comune e per ricucire i fili invisibili che legano i quartieri di Torino e individuare tutte le possibili linee di lavoro tra i Musei Civici e il territorio, cui restituire una memoria del passato che sia chiave di interpretazione del presente e innesco di progettualità future".

"Questo - sottolinea Tresso - è solo il primo di una serie di incontri che saranno sviluppati in futuro, con la volontà di creare un dialogo attivo e progettuale con le Circoscrizioni valorizzando le reciproche risorse e rimettendo il tema del decentramento al centro dell'agenda".

Per Palazzo Madama "è l'occasione per apprendere, attraverso i loro rappresentanti, le specificità, i bisogni culturali ed economici e le necessità educative dei diversi quartieri, così da pianificare insieme progetti condivisi, che consentano alle cittadine e ai cittadini di riappropriarsi del loro museo coinvolgendo accanto a essi le scuole, le biblioteche, le Case del Quartiere e le diverse realtà presenti sul territorio".

