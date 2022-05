Exor: Ajay Banga presidente, Elkann tiene guida operativa

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Il consiglio di amministrazione di Exor, la holding del gruppo Agnelli, ha deciso di separare i ruoli di presidente e di amministratore delegato. Ajay Banga è stato nominato presidente e amministratore senior non esecutivo del consiglio con effetto immediato, mentre John Elkann continuerà a a mantenere la guida operativa della società con il suo ruolo di amministratore delegato.

Banga, che ha ricoperto per più di 10 anni l'incarico di presidente e ad di Mastercard, è stato nel cda di Exor da maggio 2021 e ha presieduto il Comitato Esg. E' noto per essere uno dei business leader di maggiore esperienza a livello mondiale, con particolare competenza nell'ambito dei dati, della tecnologia, dei servizi finanziari e dei beni di consumo.

"In qualità di membro del consiglio di amministrazione, Ajay condivide il nostro obiettivo, che è di costruire grandi società. Con la sua ulteriore responsabilità di presidente, renderà Exor più forte, grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di giudizio. Questa nomina consentirà inoltre di allineare la governance di Exor con quella delle nostre società, permettendo al contempo di concentrarmi sulla prossima fase del nostro sviluppo" commenta Elkann. "Il nostro mondo è in rapido cambiamento su tanti fronti, e John e la sua squadra in Exor continuano a trasformare la società guardando al futuro. È un gran momento per far parte di questo viaggio di Exor: sono felice di avere l'opportunità per lavorare a stretto contatto con John e con gli altri componenti del consiglio" sottolinea Ajay Banga. (ANSA).