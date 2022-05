Droga tra le casse di arance, sequestrati 70 chili marijuana

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Nascoste tra le casse di arance all'interno del loro tir trasportavano 70 chili di droga. Per questo due autisti, un 45enne e un 48enne, sono stati arrestati con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti dalla polizia stradale di Susa (Torino).

L'operazione durante un controllo alla barriera del pedaggio autostradale di Salbertrand, sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Il mezzo proveniva dalla Francia, ma le casse erano state caricare in Spagna. Ad insospettire gli agenti la modalità di come la merce era stata posizionata e, soprattutto, il comportamento del cane antidroga che ha fiutato la sostanza. All'interno dei cassoni di agrumi, proprio sotto la frutta, erano state nascoste 89 confezioni di marijuana (ANSA).