Ciclismo: al via seconda edizione Bicimparo-Joy of moving

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Parte la seconda edizione di Bicimparo-Kinder Joy of moving, progetto lanciato l'anno scorso dalla Federazione Ciclistica Italiana (Fci) e dalla Ferrero per promuovere tra i giovani tra i 5 e i 13 anni, il corretto uso della bicicletta sia in ambito sportivo sia come mezzo di mobilità dolce. Quest'anno il progetto coinvolge oltre 180 scuole di ciclismo della Fci. Lo scorso anno ha coinvolto circa 3.000 bambini e bambine. Confermato anche quest'anno il supporto di Decathlon che, in occasione di alcuni eventi, metterà anche a disposizione gli spazi di fronte ai propri store.

L''idea - spiegano i promotori - è sugellare uno stretto rapporto di collaborazione per la promozione del ciclismo giovanile incentivando la predisposizione naturale dei bambini a muoversi e giocare, con l'obiettivo che il movimento sia innanzitutto gioia, al di là delle discipline, del terreno di gioco e delle performance.

"Ringrazio Ferrero - dice il presidente Fci, Cordiano Dagnoni - per aver scelto di percorrere con noi questo cammino.

Rivolgersi ai giovani con messaggi positivi ha una profonda valenza sociale perché contribuisce alla formazione di futuri cittadini responsabili. Il mio augurio è che questo impegno comune possa rafforzarsi in futuro". Kinder Joy of Moving sarà presente anche in occasione del Meeting Giovanile di Società 2022, che si celebrerà a Conegliano Valdobbiadene dal 23 al 26 giugno. (ANSA).