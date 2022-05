Barocco Genovese, nuova cartina sugli itinerari alessandrini

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 MAG - Una cartina tematica sul 'Barocco Genovese in provincia di Alessandria' censisce una cinquantina di opere di pittura e scultura, in una trentina di comuni. Tre gli itinerari suggeriti: uno nel Tortonese; un altro nella zona di Novi Ligure (fino al 9 giugno mostra 'Di segni e di Miraggi') e Gavi, il terzo Ovada-Acqui Terme. Al progetto hanno collaborato Diocesi, Atl Alexala, Circuiti della cultura e del territorio di Slala (Sistema Logistico del Nord Ovest d'Italia), oltre a Tortona, Novi e Gavi, riuniti nel Patto di sviluppo turistico.

Collegati all'iniziativa tre concerti proposti da 'Alessandria Barocca' in altrettante chiese (Ovada il 5 luglio, San Sebastiano Curone il 9 luglio e 17 settembre); appuntamento di 'Onda sonora' per il Festival Echos il 4 giugno alla Pinacoteca di Voltaggio. "E' un'operazione estiva, nata da un gioco di squadra per la rinascita dopo gli anni bui della pandemia Covid, che però ambisce a durare oltre - spiegano gli organizzatori - L'obiettivo nel tempo è rendere più familiari le figure di artisti e botteghe, senza trascurare i flussi di turisti che, visitate a Genova le mostre sul 'Superbarocco' e Rubens, potranno ritrovare altri capolavori nei centri dell'Appennino e nelle Valli alessandrine".

Curata dalla casa editrice Sagep e realizzata con il contributo della Fondazione CrA, la cartina verrà distribuita nel Sud Piemonte e nel capoluogo ligure, (ANSA).