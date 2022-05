Turismo:Oriana HOMèl a Torino,comfort casa e servizi albergo

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Appartamenti di design, ubicati in palazzi storici recuperati, che forniscono i servizi di un hotel convenzionale. Unisce il comfort di casa e i servizi d'albergo Oriana HOMèL, una forma innovativa di accoglienza ora disponibile anche a Torino, nella centrale via Giolitti, nelle scuderie di Palazzo Costa Carrù della Trinità.

Si tratta della quarta realtà ricettiva del genere, dopo quelle di Roma, Verona e Udine, realizzata da Domenico D'Oriano, uno dei tre soci insieme a Marco Fogliamanzillo e Pasquale d'Esposito. "Oriana è una realtà nuova, fatta da giovani, ma con una solida esperienza nel settore, con tanta voglia di fare turismo di qualità in immobili prestigiosi che rappresentano l'Italia", dice l'amministratore di Oriana Suites, Pasquale d'Esposito. Le Oriana Suites sorgono all'interno di prestigiosi palazzi storici, di proprietà di Reali Immobili S.p.A; le due società collaborano attivamente fin dal 2015. (ANSA).