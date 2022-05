Salone Libro chiude con 168mila visitatori, mai così tanti

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Sarà ricordata per i record la 34esima edizione del Salone del Libro, il più grande di sempre, che chiude oggi i battenti. I visitatori, annuncia nella conferenza stampa finale Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino Città per il Libro, sono stati 168mila, "mai così tanti". "Abbiamo vinto la sfida, non noi ma il Salone del Libro", aggiunge Giulio Biino, presidente del Circolo dei Lettori, aprendo la busta in cui aveva inserito il numero di visitatori ipotizzato all'inizio della buchmesse, ovvero 161mila. (ANSA).