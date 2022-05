Masters of Magic World 2022, Torino torna capitale magia

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Torino torna capitale della Magia in presenza con la XX edizione di Masters of Magic World 2022, quattro giorni di appuntamenti dal 26 al 29 maggio ai quali parteciperanno oltre 1.500 prestigiatori provenienti da 30 nazioni. I migliori illusionisti saranno poi al Gran Gala in programma alla Reggia di Venaria dal 2 al 5 giugno con spettacoli che animeranno i giardini.

Il programma è stato presentato oggi al Salone del Libro dal direttore e produttore artistico della manifestazione, Walter Rolfo, con il presidente della Camera di Commercio di Torino, Guido Bolatto, e una esibizione di Mr. David, campione del mondo di Street Magic, che nasce come artista di strada proprio a Torino.

"Il dono più bello della magia - ha detto Rolfo - è quello di farti pensare che nulla è impossibile. In questo momento in tutto il mondo le persone hanno bisogno di crederlo. Abbiamo bisogno di tornare a sognare, il ritorno in presenza è forse il dono più grande".

"Le ricadute dell'evento - ha aggiunto Bolatto - sono sui due milioni di euro, una somma significativa: anche per questo siamo qui a sostenerlo ancora una volta. L'appuntamento aggiunge un tassello a questo maggio straordinario per la città". (ANSA).