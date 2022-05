Maltempo: in Piemonte allerta gialla temporali

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Allerta gialla in Piemonte, per le prossime 36 ore, per forti temporali associati a grandine e intense raffiche di vento. Interessati - prevede Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) - soprattutto i settori nord-orientali della regione, tra l'Alto Torinese e il Verbano.

La fase temporalesca, con i primi fenomeni già oggi pomeriggio, dovrebbe durare fino alla mattinata di mercoledì.

"L'alta pressione nord-africana, responsabile delle temperature elevate e sopra le media del periodo degli scorsi giorni, - spiega Arpa - sta lentamente cedendo ad opera di una perturbazione atlantica oramai sulla Francia".

I primi temporali, oggi, interessano soprattutto l'Alto Novarese e il Verbano, una prima fase che dovrebbe già esaurirsi nella serata. Domani sul Piemonte in aumento umidità e instabilità atmosferica: dapprima "qualche debole rovescio sulla zona pedemontana alpina, - informa il servizio meteo di Arpa - ma nel corso della giornata le piogge diverranno sempre più continue e, dal pomeriggio, assumeranno carattere temporalesco in particolare a nord del Po". (ANSA).