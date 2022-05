Icona Designa Group, nel 2021 più fatturato e dipendenti

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Icona Design Group, società di stile italiana con sede a Torino, ha chiuso il bilancio consolidato 2021 con un valore della produzione di 19,3 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto all'anno precedente (13,5 milion). Nonostante il protrarsi dell'incertezza dovuta all'emergenza Covid, l'azienda ha ottenuto un forte incremento dei ricavi nei suoi principali mercati, Usa, Cina e Italia, e nel 2021 ha effettuato importanti investimenti per aprire sedi in Giappone e Nuova Zelanda.

Sono cresciuti anche i dipendenti e oggi nelle varie sedi di Icona Design Group lavorano 100 persone di 20 diverse nazionalità. Distribuito in quattro continenti (Europa, America, Asia e Oceania), il team di Icona presiede l'intero processo di sviluppo di ogni progetto: dalla strategia allo stile, dal management all'ingegneria e ai prototipi, fino alla produzione.

"Grazie agli investimenti - spiega Umberto Granisso, cfo di Icona - l'azienda ha continuato a costruire la struttura per realizzare gli obiettivi del futuro, l'apertura di nuovi mercati e la diversificazione di target. La competenza nell'automotive si sta trasformando in un settore più ampio di smart mobility e transportation design, accanto al quale vogliamo sviluppare nuovi ambiti di intervento, come il product e industrial design".

Tra i progetti più recenti il contributo ad Hyperloop, la tecnologia futuribile per il trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri, per cui Icona ha disegnato gli interni della capsula; il design di Microlino, la microcar elettrica che rivisita in chiave contemporanea le iconiche bubble car degli anni '50, in fase di produzione a Torino. A livello internazionale, Icona è già impegnata in progetti avveniristici di smart city e guida autonoma. Sempre nel 2021 ha realizzato partnership negli Usa con Great Product per cresce in Nord America e in Italia con la startup Sanixair, da cui è nata la newco Icoxair, per l'ideazione di prodotti B2C di design ad alta valenza tecnologica nella sanificazione ambientale per fotocatalisi. (ANSA).