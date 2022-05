Finpiemonte, 90 milioni da sbloccare per le imprese

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - La Finpiemonte, finanziaria della Regione Piemonte, potrebbe avere 90 milioni in più da utilizzare per investimenti di sviluppo. Si tratta di risorse previste da vecchi bandi e non assegnate, ma per sbloccarle occorre il via libera della Regione. E' una cifra significativa che si aggiungerebbe ai 160 milioni previsti da bandi aperti, ai cospicui fondi europei della programmazione 2021-2027, in arrivo entro la fine dell'anno, e alle risorse del Pnrr. E' emerso nell'incontro in cui Finpiemonte e Confindustria Piemonte hanno siglato un accordo triennale, a dodici anni dalla prima convenzione, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle imprese sul territorio anche attraverso strumenti finanziari alternativi, come piattaforme fintech, fondi di equity, strumenti di private debt.

"Il confronto tra le istituzioni e gli operatori economici è fondamentale per garantire che le risorse siano ben indirizzate e che rispondano a una strategia unitaria di sviluppo di medio-lungo periodo. Sui fondi strutturali 2014-2020 il 70% delle domande ha richiesto integrazioni, vogliamo semplificare e ridurre i tempi" spiega Michele Vietti, presidente di Finpiemonte. "E' una opportunità concreta per le imprese piemontesi, che in questi anni difficili anche per l'economia hanno continuato a garantire sviluppo e occupazione. Le sfide che ci aspettano sono complesse e la sinergia pubblico-privato è un concreto valore aggiunto" sottolinea Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte. "Finpiemonte avrà un ruolo strategico molto più del passato - sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio - e per questo è fondamentale che vada sul campo a fianco delle imprese. Il protocollo è la codificazione dell'impegno reciproco a lavorare insieme. Siamo in un periodo che porterà molte risorse sul territorio, dai fondi nazionali a quelli del Pnrr ed europei. Bisogna muoversi con ordine per non disperdere questa grande opportunità". (ANSA).