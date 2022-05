Turismo: il 'Treno delle Vigne' attraversa il Monferrato

(ANSA) - ASTI, 21 MAG - In treno tra i vigneti, da Asti ad Acqui Terme. Per quattro fine settimana, a partire da oggi, viaggia il 'Treno delle vigne', ideato per promuovere il Monferrato, raccontando le bellezze dei paesi compresi tra le colline. Il progetto sperimentale è realizzato dall'Associazione Produttori del Vino Biologico con la collaborazione dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte e l'Assessorato al Turismo del Comune di Asti e ha coinvolto Comuni, Consorzi del Vino, guide e accompagnatori turistici, attività economiche, Atl, Astesana Strada del Vino. "Un autentico trampolino di lancio al servizio delle escursioni di camminatori e di turisti che potranno così visitare vigneti, cantine, art-park, e godere di paesaggi caratteristici", spiega Marco Gabusi, assessore regionale ai Trasporti.

Il 'Treno delle vigne' parte da Asti alle 11,20 e riparte da Acqui alle 16:40. (ANSA).