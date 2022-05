Chiesa: Diocesi Biella, task force contro abusi su minori

(ANSA) - BIELLA, 21 MAG - Una task force della Diocesi di Biella impegnata contro gli abusi sui minori.

Seguendo il messaggio di Papa Francesco, è stato attivato il "Servizio diocesano tutela minori".

"L'obiettivo primario è non lasciare sole le persone di fronte a situazioni di abusi e maltrattamenti, di far percepire la sensibilità evangelica, di aiutare le persone e le comunità coinvolte a discernere e a superare eventuali ferite - viene spiegato dalla Diocesi -. Il servizio si interessa dei singoli casi sottoposti alla sua attenzione sia dall'ordinario che da parroci o dai referenti di attività pastorali; si occupa infine della recezione di eventuali segnalazioni; il tutto in sinergia con il Servizio regionale Tutela minori e quello Nazionale.

Infatti il Servizio della Diocesi di Biella è riferimento locale del Servizio Regionale Tutela Minori".

E' stato istituito anche un centro di ascolto. (ANSA).