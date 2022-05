Asti: sit-in spuntista, fatemi piazzare il banco al mercato

(ANSA) - ASTI, 21 MAG - Un sit-in davanti al municipio di Asti è stato cominciato da Alessandro Minnella, un giovane spuntista che per effetto di un delibera non può più lavorare.

Il commerciante opera con un'Ape che stata trasformata in una libreria itinerante.

il Comune ha fatto sapere che la delibera che non permette la spunta in piazza Alfieri cadrà a fine mese.

"Io - annota Alessandro - devo poter lavorare e ho paura. Se il mese prossimo non cade la delibera chiudo. E non mangio".

