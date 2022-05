Al lavoro con reddito di cittadinanza, denunciati a Chivasso

(ANSA) - CHIVASSO, 21 MAG - Blitz della guardia di finanza in alcune attività commerciali del centro di Chivasso. I controlli hanno permesso di scoprire quattro lavoratori in nero in un bar e in una trattoria. Due di questi, un cameriere e un pizzaiolo, percepivano anche il reddito di cittadinanza e sono stati denunciati alla procura di Ivrea. Dovranno anche restituire quanto incassato senza diritto.

Per i titolari delle attività sono previste una sanzione amministrativa e l'obbligo di assumere i lavoratori non in regola. (ANSA).