Ucraina: su Youtube video Flashmob Inno per la pace Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Esce oggi, venerdì 20 maggio, il video Flashmob Inno per la pace - Torino. Italy, scritto e prodotto da Didie Caria, sul canale Youtube del cantautore torinese (https://www.youtube.com/c/DidieCaria).

L'inno per la pace nasce da un'esigenza di solidarietà del cantautore torinese che poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha lanciato una call sul suo canale Facebook per comunicare che stava componendo un inno di pace e che avrebbe avuto bisogno delle voci di tutti quelli che volevano abbracciare il progetto. Hanno risposto oltre 200 persone al suo appello e si è creato, così, un coro spontaneo di persone - per la maggior parte non cantanti - che avevano voglia di reagire a questa e a tutte le guerre unendo le proprie voci.

"La voce è lo strumento di trasformazione più forte che abbiamo per creare armonia. La musica è il mezzo che ci permette di farlo dando a ognuno il proprio spazio. Per me la musica è il più grande esempio di pace che possediamo e che dobbiamo coltivare" commenta Didie Caria. Il risultato di questa esperienza è stato un flashmob nel cuore della città: in piazza Palazzo di Città, in piazza Castello e in Galleria Subalpina. Il video che è stato realizzato da quell'esperienza restituisce lo spirito di questa azione comune di solidarietà dove persone diverse si sono unite per cantare di pace. (ANSA).