Ucraina: bimbi in piazza ad Asti per dire no alla guerra

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Ottocento bambini in piazza ad Asti per chiedere pace e dialogo con un fiore colorato. Partecipata manifestazione questa mattina in piazza San Secondo per dire no alla guerra. L'evento, organizzato dall'Istituto Comprensivo 1, ha visto la partecipazione di ragazzi dai 5 ai 12 anni. Nel cortile dell'Enofila, parallelamente, gli studenti di seconda e terza media hanno organizzato un flash mob. (ANSA).