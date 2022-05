Terzo Settore: Enav supporta attività di CasaOz

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha deciso di fornire il suo supporto a CasaOz, la onlus che accoglie i bambini e le famiglie che vivono in situazioni di difficoltà o malattia. L'iniziativa è stata suggellata oggi dalle due presidenti, Francesca Isgrò ed Enrica Baricco.

"Come azienda che gestisce un servizio strategico per il Paese, Enav ha anche una responsabilità verso la comunità. - ha detto la presidente Isgrò - Con questo spirito, abbiamo aderito con convinzione al progetto di CasaOz che identifica uno dei pilastri delle nostre politiche sulle persone, l'inclusione.

Siamo felici di poter dare un contributo tangibile per garantire la salute dei bambini, superando le barriere sociali e geopolitiche. Ho visto anche alcune famiglie ucraine ospiti di queste strutture, a testimonianza che, come sempre, l'Italia nei momenti difficili dimostra la propria sensibilità".

Per la presidente di CasaOz, Enrica Baricco "il supporto di Enav è e sarà importante sempre, ma soprattutto in questo momento, per superare confini geografici e fare sì che vengano invece abbattute ogni tipo di barriere umanitarie, sociali e culturali". (ANSA).