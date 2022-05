Salone Libro: al via secondo giorno, folla agli ingressi

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Secondo giorno per il Salone Internazionale del Libro di Torino. Già prima dell'apertura, alle 10, lunghe file di visitatori affollavano il piazzale del Lingotto e dell'Oval, dove si trovano i varchi degli ingressi della fiera. Anche oggi tantissimi giovani e numerose scolaresche, mescolate agli appassionati di libri provenienti da tutta Italia.

Fra gli appuntamenti più attesi in programma oggi, quelli con lo storico Alessandro Barbero, il re del trasformismo Arturo Brachetti, l'attore e doppiatore Francesco Pannofino, lo scrittore e poeta Tahar Ben Jelloun, Don Winslow in collegamento online e la prima delle giornate al Salone del fumettista Zerocalcare. (ANSA).