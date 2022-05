Mandria decimata da glifosate, denunciata azienda agricola

(ANSA) - CUNEO, 20 MAG - E' stato il diserbante chimico glifosate a causare la morte. dopo alcuni giorni di agonia. di 11 bovini, 4 adulti e 7 vitelli, in un allevamento di Bene Vagienna (Cuneo). Il veterinario aveva individuato come probabile causa un'intossicazione alimentare, mesi dopo dalle analisi effettuate sul foraggio utilizzato per nutrire gli animali è emerso un rilevante contenuto del principio attivo noto, appunto, come glifosate.

Dopo la querela presentata dall'allevatore i carabinieri forestali di Mondovì hanno scoperto che l'avvelenamento del foraggio era legato ai trattamenti effettuati in un pioppeto limitrofo al campo dove era stata raccolta l'erba per i bovini.

I carabinieri hanno perquisito l'azienda agricola scoprendo prodotti fitosanitari illeciti: erano stati revocati dal Ministero della Salute per l'elevata tossicità. La titolare dell'azienda agricola è stata denunciata alla Procura di Cuneo e multata per 11 mila euro. (ANSA).