In pianura 35 gradi, uno dei più caldi weekend primaverili

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Il weekend del 21 e 22 maggio sarà in Piemonte uno dei più caldi degli ultimi trent'anni nel periodo primaverile. Nelle pianure le massime - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) raggiungeranno i 33-35 gradi e lo zero termico salirà oltre quota 4.000. Un quadro meteorologico da piena estate determinato dall'anticiclone nordafricano. Arpa ricorda che per il periodo il record storico sono i 37,4 gradi registrati a Nizza Monferrato (Asti) il 25 maggio 2009.

Caldo e afa creeranno sabato le condizioni di un elevato 'disagio bioclimatico', Ma l'ondata di calore non dovrebbe prolungarsi: secondo le previsioni di Arpa la prossima settimana inizierà "con tempo in deciso peggioramento e temperature in calo". (ANSA).