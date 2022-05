Consiglio d'Europa, al via i lavori alla Reggia di Venaria

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - I ministri degli Esteri del Consiglio d'Europa sono in arrivo alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino, per l'evento conclusivo del semestre di presidenza italiana e il passaggio di consegne all'Irlanda. Ad accogliere le delegazioni, alla loro seconda giornata a Torino, l'italiano Luigi Di Maio e il segretario generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric.

E' prevista la partecipazione in collegamento del ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Ivanovyč Kuleba, mentre sarà presente il viceministro Emine Dzhaparova. Fra gli osservatori ci saranno un rappresentante della Santa Sede, Marco Ganci, uno del Giappone, Takeshi Akamatsu, e uno degli Stati Uniti, Darragh Paradiso. Presenti fra gli altri i ministri degli Esteri di Germania e Regno Unito, Annalena Baerbock e Elizabeth Truss.

La mattinata sarà dedicata a una tavola rotonda, alle 12 ci sarà il passaggio di consegne, e alle 14,30 è prevista la conferenza stampa di chiusura con Pejcinovic Buric, il presidente uscente Di Maio e quello entrante Simon Coveney, ministro degli Esteri dell'Irlanda.

Saranno illustrati i risultati della presidenza italiana e le priorità di quella irlandese, e ci si attende una dichiarazione finale con una rinnovata presa di posizione sulla guerra in Ucraina. I ministri potrebbero anche prendere decisioni relative al modo in cui affrontare all'interno dell'organismo le conseguenze della recente esclusione della Russia dal Consiglio d'Europa. (ANSA).