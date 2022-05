Sindaco Torino, 'valori Consiglio Europa oggi più necessari'

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Sono onorato di ospitare questa edizione nonostante il contesto per l'Europa e per il mondo siano complessi, ma proprio per questo credo sia ancora più necessario testimoniare e sostenere i valori fondanti del Consiglio d'Europa, pace, democrazia, stato di diritto e diritti umani, e l'importanza di una cooperazione intorno a questi valori". Queste le parole del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, nel saluto, a Palazzo Madama, alle delegazioni del Consiglio d'Europa che domani riunirà 46 ministri degli Esteri per la sua 132esima sessione.

"Il Consiglio d'Europa - sottolinea - è figlio di quel multilateralismo che caratterizzò gli anni successivi al secondo conflitto mondiale. Una motivazione, una spinta basata su una considerazione ancora attuale: la collaborazione riduce la contrapposizione, contrasta la conflittualità, aumentando le possibilità di composizione positiva delle vertenze. Le divisioni rendono più deboli e rinchiudersi dentro i propri confini ci rende più vulnerabili. Ospitando questi giorni di Consiglio d'Europa - aggiunge - Torino vuole riaffermare la sua forte vocazione internazionale e confido che i 46 ministri degli Affari Esteri degli Stati membri del Consiglio - conclude - troveranno nella nostra bella città e nella nostra meravigliosa regione il luogo ideale per rafforzare il sentimento di fratellanza e di amicizia tra nazioni e popoli". (ANSA).