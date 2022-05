Salone Libro: prete-terapeuta, educhiamo adulti a sessualità

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Dobbiamo reinventare l'amore, ricostruirne il percorso con un linguaggio che induca al rispetto e contribuisca a eliminare la violenza. Bisogna parlare bene della sessualità, tentando di riportare la complessità dell'esperienza erotica al criterio fondamentale della giustizia". Così don Domenico Cravero, il sacerdote torinese, parroco, sociologo e filosofo, che ha fondato una decina di comunità terapeutiche e di imprese sociali per i giovani, spiega il tema del suo libro "Eliminare la violenza dall'amore.

Percorsi per affettività e sessualità adulte". Il libro, Edizioni Messaggero Padova, è nato dall'ascolto di coppie in luoghi pubblici, soprattutto scuole, affiancato alla ricerca teorica. Don Cravero lo presenterà con il professore Paolo Mirabella al Salone del Libro a Torino, sabato alle 14, nello Spazio delle case editrici cattoliche.

"Nella cultura e nei costumi - spiega don Cravero - sono avvenuti cambiamenti che hanno scombussolato la vita di coppia, scompaginato l'etica matrimoniale, modificato i comportamenti sessuali, trasformato le sensibilità. Il costume sociale raccomanda la tolleranza e l'apertura alla sperimentazione dei nuovi orientamenti della sessualità liberata. Quando però la cronaca denuncia violenze di genere o comportamenti di abuso, questo crea preoccupazione. E' emersa l'importanza di parlare di sessualità in un luogo condiviso e non solo nel colloquio terapeutico. Ci vuole un continuo investimento sull'educazione sessuale degli adulti". (ANSA).