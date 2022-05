Comunali: Acqui Terme, imbrattate le sedi di Pd e Lega

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 MAG - Vandali in azione ad Acqui Terme, nell'Alessandrino, dove nella notte sono state imbrattate le sedi di Lega e Pd, oltre a quelle di alcuni candidati sindaco come Franca Roso, Lorenzo Lucchini, che è anche il sindaco uscente, e Bruno Barosio. Del caso si stanno occupando i carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

"Servi di un governo criminale", la scritta realizzata con vernice spray azzurra e rossa. Tra le numerose prese di posizione di queste ore, quella del capogruppo alla Camera della Lega, e segretario del Carroccio in Piemonte, Riccardo Molinari: "Non saranno, certo, le intimidazioni di qualche cretino a frenare la nostra volontà di voltare pagina e di dare alla città termale un nuovo governo, a guida centrodestra. Gli acquesi hanno voglia di cambiamento e di futuro e non si faranno certamente spaventare da simili gesti incivili", conclude augurando buon lavoro alle Forze dell'Ordine, "nell'auspicio che possano presto individuare i responsabili di questa intimidazione". (ANSA).