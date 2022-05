Vaccini: somministrate in Piemonte 10 milioni di dosi

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Il Piemonte ha tagliato oggi il traguardo dei dieci milioni di somministrazioni di vaccino contro il Covid. Lo comunica la Regione, che nel pomeriggio ha diffuso il video con l'immagine del tabellone che dall'inizio della campagna vaccinale segna in tempo reale il numero delle somministrazioni, nel momento in cui mostra il passaggio da 9 milioni e 999.999 dosi a 10 milioni.

Oggi intanto in Piemonte sono stati registrati 1.770 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività del 10,6% e 16.680 tamponi diagnostici processati, di cui 14.491 test antigenici. I ricoverati nei reparti ordinari sono 541 (rispetto a ieri +11), in Terapia Intensiva: 19 (-4 rispetto). Quattro i decessi. I dati dell'aggiornamento sulla situazione epidemiologica sono pubblicati sul sito della Regione Piemonte. (ANSA).