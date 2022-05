Sanità: 310 mln investimenti per rete sanitaria alessandrina

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 MAG - Alla riorganizzazione della rete sanitaria locale nell'Alessandrino è stato destinato un investimento complessivo di 310 milioni di euro per la riorganizzazione dell'intera rete sanitaria locale. "Un intervento senza precedenti", ha detto l'assessore regionale Luigi Icardi, Tra i pilastri dell'operazione: la realizzazione del nuovo ospedale alessandrino, hub della rete, centro di riferimento per la cura di tutte le patologie ad alta complessità, sede futura di Ircss e percorsi universitari per le lauree in medicina e scienze infermieristiche. Il piano prevede anche la rifunzionalizzazione di tutti i presidi ospedalieri dell'Asl attraverso una riorganizzazione dei posti letto attribuiti ai vari dipartimenti. Infine, il rafforzamento della sanità territoriale (potenziamento dell'attività infermieristica domiciliare, messa in funzione di 9 case della salute, tre ospedali di comunità e quattro centrali operative territoriali).

Il nuovo ospedale sarà su una superficie di 95mila metri quadrati, con 538 posti letto, 90 tecnici (osservazione, culle, dialisi, chirurgia ambulatoriale complessa, terapie oncologiche…), 13 sale di diagnostica, 14 sale operatorie, 4 sale di emodinamica e radiologia interventistica, 5 sale blocco parto, 2 acceleratori per radioterapia, 2 Pet-Tc e 90 ambulatori, in modo da garantire una potenzialità di 25 mila ricoveri ordinari e diurni, 110 mila esami di diagnostica, 20 mila interventi chirurgici, 1.500 parti e 260 mila visite all'anno. (ANSA).