Salone Libro: la Casa del Popolo di Lessona diventa romanzo

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - "Piccole storie piemontesi dall'ambizione extrapiemontese": in questi termini il giornalista Luciano Clerico, già corrispondente ANSA da Washington, presenta 'Il Dopo', suo primo libro di narrativa.

L'occasione del romanzo è data dai cento anni della Casa del Popolo di Lessona, nel Biellese, una delle prime nate in Piemonte, inaugurata il primo maggio del 1921.

'Il Dopo' è quella Casa, che racconta sé stessa attraverso le storie dei personaggi che da lì sono passati. Il protagonista della prima diventa comparsa nella seconda, per un romanzo a incastro da cui emerge la coralità di un intero "popolo". E la storia di un secolo in Piemonte che, con i suoi contadini, operai e partigiani, va al di là del Piemonte. 'Il Dopo', (LUNAEdizioni), viene presentato il 23 Maggio alle 17 alla Terrazza Piemonte del Salone del Libro di Torino. (ANSA).