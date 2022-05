Polizia protagonista al Salone del Libro di Torino

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Campagne informative contro la violenza di genere e sull'educazione al rispetto del codice della strada, presentazioni di libri, incontri per raccontare come opera "sul campo". E' ricco il programma che la Polizia di Stato ha messo a punto per la partecipazione (la ventesima consecutiva) al Salone del Libro di Torino. All'interno dello stand - 64 metri quadri ricavati nel Padiglione Oval - i visitatori potranno conoscere le metodologie di lavoro e le dotazioni tecnologiche utilizzate per le indagini più complesse.

Tra gli appuntamenti in calendario ci sono gli incontri con il personale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, che parlerà di chimica forense, nuove droghe, Dna, balistica, sopralluogo in 3D sulla scena del crimine. Per gli studenti delle scuole superiori ci sarà un momento con il Compartimento Polizia Ferroviaria che illustrerà il progetto 'Train to be cool', sulle norme comportamentali per la sicurezza e la prevenzione di reati in ambito ferroviario. Infine il Personale della Sezione Polizia Stradale di Torino fornirà consigli di educazione stradale, illustrando i contenuti della campagna di sicurezza stradale, denominata 'Progetto 'Progetto Icaro'. (ANSA).