Danza: Interplay, 29 compagnie da tutto il mondo a Torino

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Ventinove compagnie e 32 spettacoli in long e short format, un viaggio tra diversi stili di coreografie comprese 15 creazioni italiane, 11 compagnie europee e 3 che arrivano da fuori continente, per una babele di artisti che arrivano da 11 nazioni impegnati in 11prime nazionali e 6 giovani proposte su cui posare per la prima volta lo sguardo del festival. Sono gli straordinari numeri della 22/a edizione di Interplay, storico festival dedicato alla giovane danza contemporanea ideato e diretto a Torino da Natalia Casorati dal 21 maggio al 14 giugno. Un ritorno alla normalità dopo l'edizione digitale 2022 e quella ibrida dell'anno scorso.

Da anni punto di riferimento nel panorama italiano della danza, Interplay seleziona anche in questa edizione gli spettacoli di punta della nuova scena europea, offrendo l'opportunità ad artisti, pubblico e operatori di incontrare la giovane creatività nazionale e internazionale con una proposta di spettacoli che si immergono nel reale, esplorando temi quali le disuguaglianze sociali, le discriminazioni di genere, il bisogno di pace e coesione sociale, ma focalizzandosi sempre sulla forza della bellezza.

Un'edizione spalmata nella città, compresi luoghi più 'scomodi' e periferici, come quelli scelti per l'inaugurazione, lo spazio multidisciplinare di Via Baltea e i Bagni Pubblici di Via Agliè nel cuore di Barriera di Milano, protagonisti alcuni artisti del focus che Interplay dedica alla Spagna tra cui i No Bautizados, Marcat Dance e Acier Zabaleta, fondatore della compagnia Erzta. (ANSA).