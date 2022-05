Dall'Afghanistan all'Ucraina, Cecilia Sala a Camera

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - La guerra e i nuovi media, la trasformazione del giornalismo tradizionale e il nostro rapporto con la fotografia e l'immagine in movimento: sono i temi al centro dell'incontro a Camera venerdì 20 maggio con Cecilia Sala, giornalista del Foglio e podcaster per Chora Media e con Monica Poggi, responsabile mostre di Camera e curatrice.

Attraverso le fonti di informazione visiva dei conflitti in Afghanistan e in Ucraina, l'incontro sarà l'occasione per riflettere sul nuovo utilizzo e sulle nuove modalità di fruizione delle immagini, specialmente in tempi di guerra. Dagli influencer che diventano soldati e raffigurano la vita militare con le logiche di comunicazione dei social, alle fake news che invadono la rete rivitalizzando l'eterna questione della credibilità delle immagini e dell'autorevolezza delle fonti, la comunicazione di massa si inserisce oggi in un panorama complesso e stratificato, richiedendo nuove riflessioni e occasioni di approfondimento.

In sala sarà presente Mario Calabresi, voce del giornalismo internazionale e direttore di Chora Media.

Per partecipare all'incontro è richiesta una donazione libera di minimo 5 euro in favore di Save The Children. (ANSA).