Zanne di elefante, nuovo sequestro a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Un altro sequestro di zanne di elefante a Torino. Ne sono state trovate due, del valore di 120 mila euro, in un'abitazione privata. A sequestrarle gli agenti di polizia del Commissariato Mirafiori, che hanno denunciato un uomo per aver violato la normativa sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione.

Le zanne erano alte circa due metri e pesavano 30 chili ciascuna. Pochi giorni fa altre zanne erano state sequestrate, in questo caso dai carabinieri, in un negozio di oggetti di antiquariato nel centro di Torino. (ANSA).