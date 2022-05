Salone Libro:in volume foto, testi e moda per bimbi Theodora

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Fotografia, letteratura, moda, bellezza e solidarietà. Sono gli elementi del progetto editoriale 'Insostituibile', un libro fotografico (ma non solo) che sarà presentato giovedì 19 maggio, durante la giornata inaugurale del Salone del libro di Torino. L'iniziativa nasce da un'idea del fotografo Daniele Ratti e di Edelfa Chiara Masciotta, designer ed ex miss Italia, ed è stato realizzato grazie al sostegno dell'imprenditrice torinese Elisa Giordano, fondatrice del brand di moda Irreplaceable, che ha prodotto il volume e alla collaborazione dello scrittore torinese Enrico Remmert.

Il libro è un racconto visivo dedicato alla città di Torino, ai suoi luoghi iconici - come il Teatro Regio - e alle sue atmosfere misteriose. Un omaggio alla città, ma anche un contributo concreto in favore dei più deboli: i profitti derivanti dalla vendita del volume saranno devoluti alla Fondazione Theodora, onlus attiva nel sostegno emotivo ai pazienti pediatrici. "Mi sono innamorata subito del progetto perché racchiude alcune delle mie grandi passioni: la fotografia, la scrittura, la moda. Se poi al bello si unisce anche il buono della solidarietà, non potevo esimermi dal dare il mio sostegno per la realizzazione del volume", spiega l'imprenditrice Elisa Giordano. "Il libro - aggiunge la stilista che ha messo a disposizione i capi indossati per gli scatti - è anche un omaggio a Torino e al fascino legato alla sua doppia anima: una città bellissima, ma al tempo stesso misteriosa; all'apparenza chiusa, ma in realtà capace di accogliere; riservata, ma anche aperta al nuovo". (ANSA).