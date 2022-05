Salone Libro: Lavazza e Museimpresa partner Caffè Letterario

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Lavazza insieme a Museimpresa, l'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa, partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio, come partner del Caffè Letterario, nel padiglione Oval. Il Museo Lavazza è tra i venticinque musei e archivi d'impresa, associati a Museimpresa, che compongono un palinsesto ricco di interviste con illustri ospiti, talk ed eventi dedicati alla cultura d'impresa e al valore del patrimonio storico delle aziende italiane.

Non è un caso che le storie di intuizioni imprenditoriali, passaggi generazionali, creatività e Made in Italy siano legate al mondo del libro: sono le testimonianze, da tramandare e valorizzare, della cultura politecnica e del forte legame tra tradizione e innovazione che contraddistinguono il saper fare del tessuto produttivo italiano. I nuovi linguaggi di comunicazione, il rapporto tra imprese e grandi artisti e designer, la voce delle nuove generazioni di imprenditori, il ruolo delle donne, protagoniste di grandi storie imprenditoriali, il valore degli archivi aziendali, il turismo industriale: sono solo alcuni dei temi al centro del palinsesto pensato da Museimpresa e dai suoi associati.

Propone un vero e proprio viaggio tra archivi e musei d'impresa, tra memoria e futuro, l'incontro di sabato 21 maggio alle ore 12, con Antonio Calabrò, Andrea Zaghi e Fabrizio Mosca.

Moderati da Marco Amato, i relatori discutoon di imprese capaci di attraversare la storia a partire dal libro di Andrea Zaghi 'La memoria e il futuro. Alle radici dell'innovazione del Terzo Millennio (Luiss). Si va alla scoperta del caffè, delle sue macchine e del tessuto imprnenditrile e culturale italiano con 'Stile di vita italiano', appuntameno delle 15.45 di domenica 22 maggio, quando è previsto anche l'incontro tra titolo 'Arte e Design, i grandi artisti e le grandi imprese'.

Si parla di colazione, infine, all'incontro di lunedì 23 maggio (ore 10.45) dedicato a uno dei riti quotidiani simbolo dell'intero Paese a partire da 'Colazione italiana' (Giunti), nuovo volume della collana Bullipedia sviluppato in collaborazione tra la elBullifoundation e Lavazza. (ANSA).