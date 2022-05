Salone del Libro Off compie 18 anni, 450 eventi in 180 spazi

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Torna la grande festa del libro. Il Salone Off compie 18 anni e festeggia con più di 450 eventi fino al 24 maggio in tutta la città metropolitana e la regione: incontri con autori, letture, proiezioni cinematografiche, recital, spettacoli teatrali, laboratori per piccoli, mostre, dibattiti, workshop. Sono coinvolti 180 spazi e 27 città oltre a Torino.

Il programma - presentato presso il Porto Urbano, il locale che a fine maggio segnerà la rinascita dei Murazzi del Po - è ricchissimo di eventi, realizzati grazie alla collaborazione con realtà come biblioteche civiche torinesi, librerie, Case del quartiere, Università, musei, teatri, cinema, centri di protagonismo giovanile, circoli, aziende, esercizi, centri commerciali, carceri, ospedali e anche cimiteri. Italgas, con il suo nuovo Heritage Lab, e Torino Outlet Village, con i suoi appuntamenti letterari nella piazza centrale, sono partner del Salone Off 2022, ospitando alcuni incontri in programma.

"Il Salone Off ha saputo sin da subito camminare con le sue gambe, guardando sempre con coraggio al futuro, non temendo mai di sperimentare, di misurarsi ogni anno con iniziative innovative sul fronte della promozione del libro e della lettura", spiega Marco Pautasso, segretario generale del Salone del Libro di Torino. Alla presentazione del Salone Off sono intervenuti anche l'assessore comunale Domenico Carretta, Silvio Viale e Nicola Lagioia. (ANSA).