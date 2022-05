Proseguono riprese Fast X, troupe si sposta a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Dopo due settimane a Roma, si spostano a Torino le riprese di Fast X, decimo capitolo della saga cinematografica 'Fast & Furious'. Da martedì 24 maggio, la troupe di circa quattrocento persone si trasferisce sotto la Mole per realizzare alcune scene d'azione nelle principali vie, piazze e ponti torinesi. Coinvolti i migliori stuntman professionisti specializzati in inseguimenti. Il film è prodotto da Universal Pictures, con Wildside - Società del Gruppo Fremantle - responsabile della produzione esecutiva per l'Italia, ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Città di Torino e Regione Piemonte.

Tra affitti delle location, spese di ospitalità, personale tecnico e maestranze, oltre ai costi per la sicurezza e l'allestimento del campo base, si calcola che il film avrà ricadute economiche sul territorio per 3,8 milioni di euro. Per la presidente di Film Commission Torino Piemonte, Beatrice Borgia, "Fast X conferma il ruolo che Torino e il Piemonte, nel corso degli anni, si sono ritagliati nel mondo dell'audiovisivo nazionale e internazionale. Riuscendo ad accogliere una produzione americana di questo calibro il nostro territorio dimostra nuovamente di possedere grandi competenze, istituzioni in grado di fornire sostegno e assistenza adeguate, professionalità altamente specializzate e capacità di fronteggiare complesse esigenze produttive". (ANSA).