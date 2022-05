Polizia dona giochi e tablet a bimbi Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Giocattoli e tablet per i bambini ricoverati all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Sono i doni consegnati oggi ai piccoli pazienti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo piemontese. Un gesto di generosità per regalare un sorriso ai piccoli pazienti attraverso Forma Onlus, la Fondazione che dal 2005 aiuta l'ospedale - polo pediatrico di rilievo nazionale ad alta specializzazione, centro di riferimento per tanti bambini colpiti da differenti gravi patologie provenienti anche da altre regioni e paesi stranieri - a diventare sempre più a misura di bambino. (ANSA).