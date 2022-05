Lupa ferita in Val Troncea ha trovato ad Entracque

(ANSA) - CUNEO, 17 MAG - Cati, la giovane lupa recuperata ferita nel Parco Val Troncea, a Pragelato, è ora ospite del Centro faunistico Uomini e Lupi di Entracque (Cuneo), tra i pochi in Europa specializzati nel recupero di questi selvatici.

Sottoposta a cure intensive e a un intervento chirurgico di curetage nella clinica di Grugliasco (Torino), Il suo recupero funzionale, Cati ha iniziato lentamente a migliorare le sue condizioni, ad alimentarsi, a muoversi e ad avere biasogno di spazi più ampi ma protetti, perché il rilascio nell'ambiente naturale potrebbe essere problematico.

"La lupa per le cure e il recupero funzionale è stata a lungo a contatto con l'uomo, fattore che ne può influenzare il comportamento - spiega il Parco Alpi Marittime che gestisce il Centro di Entracque - e le gravi ferite alla testa provocate da morsi, che presentava al momento del recupero, fanno ritenere che fosse stata allontanata da un branco".

Con la nuova arrivata sono 8 i lupi presenti nell'area faunistica del Parco delle Marittime, tutti animali che come Cati non potrebbero vivere in libertà, perché o vittime di incidenti o nati in cattività. (ANSA).