Fantasmi tra le sale della Galleria Sabauda di Torino

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Improvvise apparizioni, opere animate, ritratti in carne e ossa, condannati a morte, anime perdute, spiriti mitologici, storici colonnelli. Arrivano dal mare o dalla terra i personaggi e le storie di "Fantasmi e altri misteri", la nuova mostra tematica di "Fumetti nei Musei" nella Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino, dal 17 maggio all'11 settembre. Saltano fuori da tele o sculture, girovagano indisturbati tra i corridoi di castelli e musei, accompagnando i percorsi dei visitatori più coraggiosi: "Fantasmi e altri misteri" è il titolo del nuovo capitolo espositivo del progetto del ministero della Cultura, guidato dal ministro Dario Franceschini, nato per avvicinare anche i più giovani ai luoghi della cultura italiani. "I Musei Reali accolgono con entusiasmo questa mostra, un ponte tra passato e presente per indagare le collezioni del patrimonio culturale. Il fumetto è una forma narrativa che si lega ad altri linguaggi artistici presenti nelle collezioni secolari" commenta la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella.

Curata da Mattia Morandi, Chiara Palmieri e Simona Cardinali, la mostra si ispira al fumetto di Lorena Canottiere "Io più fanciullo non sono", ambientato proprio nei Musei Reali, protagonista il principe Eugenio di Savoia-Soissons.

"La mostra è un'ulteriore tappa di Fumetti nei Musei, il progetto del ministero della Cultura, che ha rafforzato il rapporto tra le istituzioni culturali e la Nona arte", spiega Morandi, capo ufficio stampa e comunicazione del Mic, curatore della mostra e ideatore del progetto. "Fumetti nei Musei ha permesso di arricchire le collezioni dello Stato con le opere di una nuova generazione di fumettisti italiani, che hanno donato i propri lavori all'Istituto della Grafica di Roma e alla collezione di autoritratti degli Uffizi che a breve sarà esposta al pubblico. Il progetto è stato selezionato dal ministero degli Esteri per promuovere la lingua italiana nel mondo e ha dato vita a una web serie sui mestieri del fumetto". (ANSA).