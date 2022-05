Dà fuoco a casa compagna, fermato per tentato omicidio

(ANSA) - BIELLA, 17 MAG - Non si rassegnava alla fine della relazione con la compagna il 41enne che ieri ha dato fuoco all'abitazione della donna ad Andorno Micca, nel Biellese.

Ricoverato all'ospedale Cto di Torino con una grave intossicazione dal fumo, l'uomo è fuori pericolo e nei suoi confronti è stato disposto il fermo. E' accusato di tentato omicidio e incendio doloso: la compagna, per fuggire alle fiamme, si è lanciata da una finestra a circa tre metri di altezza ed ha riportato alcune ferite. Nella casa, che è esplosa, c'era anche il figlio 12enne della donna, ferito in modo lieve come un vicino di casa 26enne intervenuto per aiuare il bimbo e la madre.

Non appena le condizioni di salute lo consentiranno, l'uomo sarà trasfetrito a Biella, dove è previsto l'interrogatorio di garanzia nei suoi confronti. Nelle scorse ore i carabinieri hanno sentito la compagna e il figlio di lei. (ANSA).