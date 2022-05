Antico Egitto a Barbania, 'Papiro tour' celebra Drovetti

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - L'Antico Egitto fa tappa a Barbania, paese dell'area metropolitana di Torino che ha dato i natali a Bernardino Drovetti, dalla cui collezione nel 1824 nato il Museo Egizio. In occasione delle celebrazioni in onore dell'illustre concittadino, giovedì 19 maggio viene inaugurata, presso la rinnovata sede della Pro Loco, la mostra itinerante 'Papiro tour'. Previste anche, sabato 21 e domenica 22 maggio, una visita guidata del paese e dei principali luoghi drovettiani inclusa la casa natale e il suggestivo giardino che gli appartenne.

Per gli amanti della natura i walking leaders dei Gruppi di Cammino dell'Asl To4 sono a disposizione per passeggiate negli antichi sentieri del territorio. Domenica in crescendo con il concorso estemporaneo di pittura, il mercatino-degustazione di prodotti locali e due interessanti conferenze presentate dalla giornalista e scrittrice torinese, Antonella Frontani: "Statue, mummie e geroglifici" del professor Alessandro Roccati e la presentazione del libro "Drovetti, l'Egizio" di Giorgio Caponetti, a cura della prof.ssa Laura Donatelli.

Non mancano gli appuntamenti enogastronomici. (ANSA).