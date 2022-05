Torino: massima integrazione stranieri, proposta mozione

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Promuovere iniziative di scambi culturali di interesse collettivo, dare voce alle comunità diasporiche, sviluppare competenze con i paesi di provenienza.

Sono alcuni dei punti della proposta di mozione presentata al consiglio comunale di Torino dal consigliere Pd Abdullahi Ahmed Abdullahi,. Una 'spinta' per mettere a sistema il processo di internazionalizzazione della città e promuovre al massimo la coesione culturale ed economica e lo scambio tra le culture presenti sul territorio. Per fare di Torino una città a misura di stranieri e all'avanguardia.

Un'iniziativa che viene portata avanti nel mese per Torino di grande respiro internazionale: l'Eurovision Song Contest, che si è concluso tra sabato e domenica, il Salone del Libro, da giovedì al 23 maggi, il comitato dei ministri degli Esteri del Consiglio d'Europa, che si riunirà il 20 maggio alle porte della città, il Festival dell'Economia a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno.

"Negli ultimi dieci anni - dice Abdullahi - gli stranieri in città sono triplicati, da 40.000 del 2003 siamo passati a 128.000. Nel biennio 2020-21 hanno ottenuto la cittadinanza italiana 11.000 persone e nei prossimi anni è facile pensare a questo trend in crescita. Per non dire degli studenti universitari, 2.000 nel 2019 e oggi 11.000, l'8,5% del totale, e del numero delle imprese gestite da stranieri, 48.676, il 13,4% del totale". Tra le proposte indicate da Abdullahi nella mozione vi sono un incontro annuale con gli studenti "per sviluppare competenze e ponti con i paesi di provenienza", promuovere iniziative di scambi culturali di interesse collettivo, dare voce alla comunità diasporiche".

Presenti all'incontro Gianna Pentenero, assessora alla multiculturalità, Nadia Conticelli, capogruppo Pd e la vicesindaca Michela Favaro che hanno dato il loro totale sostegno all'iniziativa. (ANSA).