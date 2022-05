Save Djalali, Torino espone striscione in Consiglio comunale

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Il Consiglio comunale di Torino scende in campo in difesa di Ahmadreza Djalali, il ricercatore condannato a morte in Iran. Oggi pomeriggio, all'inizio della seduta dell'assemblea civica, i consiglieri comunali hanno esposto in Sala Rossa uno striscione con la scritta 'Save Djalali' tenendo in mano cartelli con la frase '#saveAhmad'.

(ANSA).