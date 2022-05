Musica: Filarmonica Teatro Regio Torino per Ezio Bosso

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Omaggio del Teatro Regio di Torino a Ezio Bosso, a due anni dalla morte, con un concerto della Filarmonica diretta dal maestro Michele Gamba, orchestra con cui il maestro ha lavorato.

In prima fila il nipote di Ezio Bosso, Tommaso, la sorella Ivana e il presidente della Filarmonica Trt, Giuseppe Lavazza.

Il programma, inedito e originale come era l'approccio di Bosso all'universo della musica, ha visto eseguire prima la Symphony No.2 'Under the tree's voices' di Bosso, e, a seguire, la Sinfonia No. 8 in fa maggiore Op. 89 di Beethoven. "Una sinfonica ipnotica, minimalista che trascina il pubblico in un mondo altro - ha spiegato Gamba durante le prove - affiancato da una sinfonia beethoviana insolitamente allegra. Come per produrre uno straniamento, amoroso e fraterno per ricordare un maestro della contemporaneità".

La sorella ha ricordato altre iniziative in omaggio a Bosso, in primis l'apertura al Polo del 900, presso l'Istituto Gramsci, dell'Archivio con tutti i suoi materiali donato dalla famiglia e in corso di digitalizzazione. "Un atto d'amore per una città che lui amava molto e non solo perché ci era nato - hanno sottolineato Tommaso e Ivana - ma soprattutto un'iniziativa per rendere il più possibile disponibile la sua musica e i suoi materiali al massimo numero di persone, perché per lui la musica non apparteneva a chi la compone o la suona, ma alla comunità degli umani. Non è mai stato geloso di un suo pezzo e non potevamo esserlo neanche noi delle sue cose". (ANSA).