Dà fuoco alla casa, gravi marito e moglie nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 16 MAG - Un uomo, che avrebbe dato fuoco alla sua abitazione, è stato trasportato in ospedale in codice rosso perché intossicato dal fumo. Ferita in modo grave anche una donna, probabilmente la moglie, che nel tentativo di fuggire si è lanciata da una finestra posizionata a una altezza di circa tre metri. Anche i due figli sono stati accompagnati per controlli in ospedale, ma non sembrano in pericolo: pare si trovassero in una stanza lontana a quella in cui è stato appiccato il rogo. E' accaduto per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri ad Andorno Micca, tremila abitanti nel Biellese. Sul posto anche vigili del fuoco e 118.

(ANSA).